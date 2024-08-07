В Україні ще на три місяці подовжили воєнний стан і мобілізацію

Мобілізація та воєнний стан в Україні продовжено на 90 днів, з 12 серпня по 9 листопада.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Це означає, що обидва режими будуть діяти принаймні до 9 листопада.

Зміни внесені у закони № 11433 та № 11434, які оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Це вже 12-й раз, коли в Україні продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію.

Нагадаємо, Росія розпочала вторгнення в Україну 24 лютого, коли Володимир Путін оголосив це як "спеціальну військову операцію" для "захисту" Донбасу. В Україні того ж дня ввели воєнний стан. 15 березня Верховна Рада ухвалила закон, який продовжує дію цього воєнного стану.