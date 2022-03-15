Рада подовжила воєнний стан ще на місяць

Воєнний стан подовжено до 26 квітня.
Верховна Рада 15 березня підтримала законопроєкт №7168 про подовження режиму воєнного стану ще на 30 днів.
Відповідне рішення народні депутати ухвалили під час засідання парламенту.
Підтримали рішення 343 народні депутати. Загалом на засіданні ВР було 345 парламентарів.
Відомо, нинішній термін дії запровадженого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до Ради із проханням затвердити його указ про продовження цього режиму ще на 30 днів.
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