Зеленський вніс до Ради проєкт про подовження воєнного стану

Зеленський вніс до Ради проєкт про подовження воєнного стану

Воєнний стан продовжать ще на місяць.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради №7168 законопроєкт про подовження режиму воєнного стану ще на 30 днів - до 26 квітня 2022 року.

Відповідний документ з'явився на сайті парламенту 14 березня.

Зазначається, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

Законопроєкт про подовження воєнного стану ще на місяць подано на розгляд до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як зазначається в документі, відповідне рішення розглянуть під час пленарного засідання парламенту. Доповідатиме про законопроєкт секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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