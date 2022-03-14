Зеленський вніс до Ради проєкт про подовження воєнного стану

Воєнний стан продовжать ще на місяць.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради №7168 законопроєкт про подовження режиму воєнного стану ще на 30 днів - до 26 квітня 2022 року.
Відповідний документ з'явився на сайті парламенту 14 березня.
Зазначається, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.
Законопроєкт про подовження воєнного стану ще на місяць подано на розгляд до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Як зазначається в документі, відповідне рішення розглянуть під час пленарного засідання парламенту. Доповідатиме про законопроєкт секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
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