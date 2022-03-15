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Рада продлила военное положение еще на месяц

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Рада продлила военное положение еще на месяц

УНИАН

Военное положение продлено до 26 апреля.

Верховная Рада 15 марта поддержала законопроект №7168 о продлении режима военного положения еще на 30 дней.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании парламента.

Поддержали решение 343 народных депутата. В общей на заседании ВР было 345 парламентариев.

Известно, что нынешний срок действия введенного военного положения истекает в 5:30 утра 26 марта 2022 года.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский обратился в Раду с просьбой утвердить его указ о продлении этого режима еще на 30 дней.

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