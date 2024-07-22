Переговори з РФ: до чого Зеленський готує Україну та який план має — ЗМІ

У разі перемовин Кремль хотів би повернутися до Стамбульських домовленостей зразка весни-2022 як основі. Ймовірно, на переговорному столі будуть три пункти: вступ до НАТО, території та гроші, а саме, заарештовані активи РФ.

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на співрозмовників в оточенні президента Володимира Зеленського.

"На столі будуть три пункти: вступ до НАТО, території та гроші, а саме, заарештовані активи РФ. Наше завдання - по кожному з цих пунктів зафіксувати свої позиції якнайкраще", — сказав один із співрозмовників видання.

За словами іншого джерела в оточенні президента України, Росія загалом хотіла б повернутися до Стамбульських домовленостей 2022-го.

"Окрім територіальних, росіяни начебто не відмовилися і від інших "претензій": до України, зокрема, щодо урізання прав української мови на користь російської, скорочення Збройних сил України тощо. Принаймні за ці пункти вони теж можуть поторгуватися. У свою чергу РФ потенційно могла б погодитися на припинення вогню, але при цьому — на умовах визнання за нею вже окупованих територій. Для України це так званий non-starter - заздалегідь неможлива пропозиція", — йдеться в матеріалі.

Водночас співрозмовники видання в українській владі і за кордоном погоджуються з тим, що Росія обрала невигідну для себе лінію щодо "самітів миру", підкреслено ігноруючи цю ініціативу.

"Абсолютно шалені апетити Путіна, озвучені ним перед самим самітом у Швейцарії (якщо коротко: Україна має віддати Херсон і Запоріжжя) — також зіграли проти Москви. Адже явна нездійсненність таких вимог добре зрозуміла всім країнам Глобального Півдня, які цілком нормально ставляться до РФ", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає, що країна має поступитися на користь Росії 30% своєї території, заявив президент Володимир Зеленський.

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