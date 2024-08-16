Відключення світла: чи повернуться графіки 17 серпня

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що 17 серпня в Україні не планується застосовувати обмеження електропостачання.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.

Незважаючи на відсутність планових відключень, "Укренерго" наголошує на важливості економного використання електроенергії. Енергетики закликають споживачів до ощадливого споживання протягом усієї доби.

Особливу увагу "Укренерго" звертає на період з 16:00 до 24:00. У цей час компанія просить утриматися від одночасного використання потужних електроприладів.

Нагадаємо, "Укренерго" попередило, що наступного тижня через спеку може на 10-12% зрости споживання електроенергії. Тож можуть бути застосовані відключення світла.

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