Відключення світла: чи повернуться графіки 17 серпня

Енергетики закликають громадян до економного споживання електроенергії.
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що 17 серпня в Україні не планується застосовувати обмеження електропостачання.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.
Незважаючи на відсутність планових відключень, "Укренерго" наголошує на важливості економного використання електроенергії. Енергетики закликають споживачів до ощадливого споживання протягом усієї доби.
Особливу увагу "Укренерго" звертає на період з 16:00 до 24:00. У цей час компанія просить утриматися від одночасного використання потужних електроприладів.
Нагадаємо, "Укренерго" попередило, що наступного тижня через спеку може на 10-12% зрости споживання електроенергії. Тож можуть бути застосовані відключення світла.
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