Тренди манікюру 2024: що на думку експертів буде модним цієї осені

Який манікюр буде в тренді восени 2024 року

Манікюр є незмінною частиною образу кожної дівчини та жінки. Щосезону тренди манікюру змінюються, поповнюються новими варіантами. Літо закінчується і багатьох цікавить питання, які тренди чекають нас цієї осені. Як прогнозують експерти від краси, на зміну яскравим літнім відтінкам, прийдуть більш стримані та лаконічні манікюри, набудуть популярності темні кольори лаків та "скляні" дизайни.

Коричневі кольори

Це позачасовий відтінок нігтів, коричневий колір набуває свого значення та у 2024 році. «Шоколадно-коричневий — ідеальний відтінок для осені», — зазначають експерти. . Незалежно від того, чи ви обираєте насичений колір какао, чи молочний шоколад, цей колір нігтів завжди виглядає шикарно, особливо на коротких нігтях.

Коричневий манікюр

Нігті "Cherry Cola"

Ще один колір нігтів, який набирає обертів - це вишнева кола. Поєднання червоного та коричневого кольорів створює доглянутий вигляд нігтів, який виглядає таким осіннім.

Cherry Cola

Нігті "Металік"

За словами експертів, цього сезону ми побачимо повернення до металіків в низці цікавих кольорів, таких як сріблястий, коричневий і бронзовий.

Нігті "Металік"

"Скляні" нігті

Ефект "скляних" нігтів стане новою формою трендового хромованого дизайну, який на піку популярності. Для створення переливчастого ефекту експерти радять комбінувати молочні лаки та мерехтливе напилення.

"Скляні" нігті фото: whowhatwear.com

Французький манікюр

Французький манікюр є позачасовим трендом, вічною класикою. «Французький манікюр буде трендом незалежно від сезону, але тонкіший френч був нещодавно повернувся".

Французький манікюр

"Глазуровані" нігті

Хромовані дизайни з’являться в осінніх модних трендах у нових варіаціях. Ефекту "глазурі" на нігтях вдасться досягти, комбінуючи рожеві кольори зі спеціальним напиленням.

Глазурований манікюр

Мигдалеві нігті

Форма "мигдаль" цієї осені витісняє короткий квадрат і восени 2024 року і буде основною. Така форма нігтів не тільки подовжує пальці, але й дає багато місця для творчості.

Форма "мигдаль"

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