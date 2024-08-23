США оголосять про новий пакет військової допомоги для України - Associated Press

Наразі у Вашингтоні намагаються краще зрозуміти операцію Збройних сил України у Курській області.

Україна отримає від Сполучених Штатів черговий пакет військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє видання Associated Press.

Видання пише, що наразі у Вашингтоні працюють над тим, щоб краще зрозуміти операцію Збройних сил України у Курській області, а також можливість просування України вперед після двох років війни.

Анонімні джерела повідомили журналістам, що у новому пакеті будуть ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin та низка інших протитанкових ракет.

Також у новому пакеті допомоги України отримає обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

"Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки про допомогу не було оголошено публічно. Офіційне оголошення може з'явитися вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше", - зазначають у виданні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що союзники України по НАТО не виконують обіцянок щодо прискорення постачання систем ППО.

Крім того, ми також інформували, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги.

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