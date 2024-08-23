На Черкащині пролунали вибухи - ЗМІ

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.
У Черкаській області в ніч проти 23 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали в межах області.
"На Черкащині чутно повторні звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного зброєння.
Моніторингові канали повідомляють, що за попередніми даними російські загарбники обстріляли Черкащину ракетами Hwasong-11G KN-23 з Північної Кореї.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунав вибух.
Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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