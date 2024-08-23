На Черкащині пролунали вибухи - ЗМІ

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога.

У Черкаській області в ніч проти 23 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали в межах області.

"На Черкащині чутно повторні звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного зброєння.

Моніторингові канали повідомляють, що за попередніми даними російські загарбники обстріляли Черкащину ракетами Hwasong-11G KN-23 з Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунав вибух.

Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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