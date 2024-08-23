Росія не буде перекидати сили з України на Курщину - Bloomberg

Разом з тим операція на Курщині застала Кремль зненацька.
Російське командування вирішило не виводити війська з Донецької області України, попри те, що Збройні сили України продовжують вести успішний наступ у Курській області РФ.
Про це повідомляє Bloomberg.
Анонімне джерело видання повідомило, що російське військове командування вирішило не передислокувати сили з лінії фронту на Донбасі, щоб допомогти зупинити просування ЗСУ у Курській області РФ.
Разом з тим видання зазначає, що операція українських військовий у курській області застала Кремль зненацька.
Видання пише, що Росія могла перекинути у Курську область частину військ з України, але це не ті війська, які задіяні безпосередньо на передовій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Курській області ліквідовано кадировського командира з позивним "Шустрий".
Крім того, ми також інформували, що командувач Повітряних сил ЗСУ показав бойову роботу авіації у Курській області РФ.
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