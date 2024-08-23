В Сумской области раздалось 209 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 209 взрывов. Обстрелы получили Садовская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Дружбовская община: совершен авиаудар КАБ (2 взрыва).

Великописаревское общество: произошли сбросы взрывных устройств с БпЛА (5 взрывов), артобстрел (5 взрывов), минометные обстрелы (12 взрывов), обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).

Краснопольское общество: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (37 взрывов), артобстрелы (25 взрывов).

Средино-Будская община: враг нанес авиаудару КАБ (2 взрыва), обстрелы из минометов (4 взрыва), удары FPV-дронами (9 взрывов). Кроме того, произошел сброс взрывных устройств с БПЛА (6 взрывов).

Эсманьская община: совершены авиаудары КАБ (11 взрывов), обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометные обстрелы (18 взрывов). В результате обстрела FPV-дроном погибли 2 гражданских лица, 1 гражданское лицо получило ранения.

Белопольское общество: 10 мин сбросили россияне на территорию общества. Также враг бил из артиллерии (3 взрыва), нанес авиаударов КАБ (3 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).

Глуховское общество: нанесены удары FPV-дронами (19 взрывов), в результате обстрелов ранено 1 гражданское лицо.

Миропольское общество: был авиаудар КАБ (3 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из РСЗО (1 взрыв).

Зноб-Новгородская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Юношеская община: россияне били из артиллерии (3 взрыва).

Свеское общество: совершены авиаудары КАБ (4 взрыва), в результате чего получили ранения 1 гражданское лицо.

Новослободская община: зафиксированы авиаудары КАБ (4 взрыва).

Садовская община: совершен ракетный удар (1 взрыв).

Шалыгинская община: нанесены удары FPV-дронами (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы также информировали, что захватчики ударили по сельсовету в Харьковской области.

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