Обстріл Тернополя: куди "прилетіло" і чи є загроза через викид шкідливих речовин

Через пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу напередодні, у повітрі Тернополя виявили перевищення вмісту хлору. Полум'я розгорілося на промисловому об'єкті. Палав резервуар із паливно-мастильними матеріалами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

У Тернополі через ворожий безпілотник загорілася ємність із пально-мастильними матеріалами. Масштаб був такий, що локалізувати вдалося лише через 4 години. Але щоб остаточно перемогти вогонь сотні рятувальників, двом пожежним потягам і двадцяти одиницям техніки довелося працювати загалом 12 годин.

Наслідки удару по Тернополю

"Ніяких хімічних речовин на об'єкті не зберігалося, ніяких хімічних сполук в повітря не викидалося, це виключно продукти горіння нафтопродуктів", - каже керівник ГУ ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

Віктор Маслей

Влада попросила містян не виходити на вулицю і позачиняти вікна, адже горів промисловий об'єкт. Від ранку санітарні служби робили заміри стану повітря і води.

"Факел піднявся досить високо і шкідливі речовини пішли в високі шари атмосфери, які розсіюються далі за рухом повітряних мас. Швидкість руху повітряних мас 10 метрів за хвилину. Проведено забір питної води з водозаборів Тернополя задля убезпечення потрапляння таких речовин у воду. Станом на даний момент у воді експрес методом не виявлено", - сказала головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

Гасіння пожежі через обстріл

Утім, опівдні ситуація трохи змінилася. У повітрі виявили перевищення вмісту хлору, бо продукти згоряння почали осідати.

"Саме хлор є важкою хімічною речовиною, яка падає донизу і спочатку при викидах в атмосферне повітря його неможливо було виявити, так як він був високо і зараз він знижується і в нас є перевищення нормативів - при нормі 0.1 мг на м у нас є перевищення від 0.4 до 1.0", - додала Оксана Чайчук.

Це може загрожувати отруєнням при тривалому перебуванні на вулиці. Особливо небезпечні, попереджають медики, низини і водойми. Скільки часу знадобиться для розсіювання речовини буде залежати від вітру і опадів.

Наслідки удару по Тернополю

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що станом на ранок повітря у місті чисте, проте міський голова наголосив, що це попередні результати. А тому потрібно і надалі утриматись від перебування на вулиці. До медиків через отруєння хлором ніхто не звертався.

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