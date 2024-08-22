Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 22 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники були помічені на півночі країни.
"Сумська область — загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.
В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що запуск БпЛА відбувся з аеродрому "Халіно", що у Курській області.
Також повідомляється, що наразі зафіксовано три ворожих безпілотники, які заходять на Сумщину курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
Крім того, ми також інформували, що армія РФ атакувала Івано-Франківську область.
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