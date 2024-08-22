Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 22 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники були помічені на півночі країни.

"Сумська область — загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що запуск БпЛА відбувся з аеродрому "Халіно", що у Курській області.

Також повідомляється, що наразі зафіксовано три ворожих безпілотники, які заходять на Сумщину курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

Крім того, ми також інформували, що армія РФ атакувала Івано-Франківську область.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація