Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 22 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники були помічені на півночі країни.

"Сумська область — загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що запуск БпЛА відбувся з аеродрому "Халіно", що у Курській області.

Також повідомляється, що наразі зафіксовано три ворожих безпілотники, які заходять на Сумщину курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

Крім того, ми також інформували, що армія РФ атакувала Івано-Франківську область.

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