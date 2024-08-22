Чи попереджала Україна Німеччину про операцію на Курщині: Шольц дав відповідь

Канцлер Німеччини наголосив, що його країна не припинить підтримку України і залишиться її найбільшим прихильником у Європі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу, 21 серпня, заявив, що Київ самостійно готував Курську операцію і не консультувався з Берліном щодо своїх планів. Наразі у Німеччині "уважно стежать" за розвитком ситуації на курській ділянці фронту.

Про це пише Reuters.

Таку заяву Шольц зробив у столиці Молдови Кишиневі на пресконференції після перемовин із президенткою Майєю Санду.

На думку Шольца, наступ ЗСУ на Курську область буде "обмеженим у часі та території".

"Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже секретно і без зворотного зв'язку, що, очевидно, обумовлено ситуацією. Це дуже обмежена операція з погляду площі та, ймовірно, також з погляду тривалості", – зазначив німецький канцлер.

Шольц зауважив, що Німеччина була, є і буде "найбільшим прихильником України в Європі" попри те, що останніми днями Берлін звинувачують у хиткій підтримці Києва через проблеми внутрішньої політики.

Канцлер додав, що план "Великої сімки" щодо використання доходів від заморожених російських активів для надання кредитів Україні був "технічно складним, але політично зрозумілим" і дозволить суттєво посилити допомогу Україні.

"З 50 мільярдами доларів разом із фондами, наданими на національному рівні, це буде більше, ніж те, що було доступно Україні в плані підтримки на сьогодні", – наголосив він.

Нагадаємо, ці коментарі Шольца пролунали на тлі повідомлень, що уряд Німеччини планує обмежити військову допомогу Україні. Про такі плани викликали хвилю критики як всередині Німеччини, так і поза її межами.

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