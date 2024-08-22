Предупреждала ли Украина Германию об операции на Курщине: Шольц ответил

Канцлер Германии подчеркнул, что его страна не прекратит поддержку Украины и останется ее самым большим поклонником в Европе.

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду, 21 августа, заявил, что Киев самостоятельно готовил Курскую операцию и не консультировался с Берлином по поводу своих планов. Сейчас в Германии "внимательно следят" за развитием ситуации на курском участке фронта.

Об этом пишет Reuters.

Такое заявление Шольц сделал в столице Молдовы Кишиневе на пресс-конференции после переговоров с президентом Майей Санду.

По мнению Шольца, наступление ВСУ на Курскую область будет "ограниченным по времени и территории".

"Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень секретно и без обратной связи, что очевидно обусловлено ситуацией. Это очень ограниченная операция с точки зрения площади и, вероятно, также с точки зрения продолжительности", — отметил немецкий канцлер.

Шольц отметил, что Германия была, есть и будет "самым большим сторонником Украины в Европе", несмотря на то, что в последние дни Берлин обвиняют в шаткой поддержке Киева из-за проблем внутренней политики.

Канцлер добавил, что план "Большой семерки" по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине был "технически сложным, но политически понятным" и позволит существенно усилить помощь Украине.

"С 50 миллиардами долларов вместе с фондами, предоставленными на национальном уровне, это будет больше, чем то, что было доступно Украине в плане поддержки на сегодняшний день", — подчеркнул он.

Напомним, эти комментарии Шольца раздались на фоне сообщений, что правительство Германии планирует ограничить военную помощь Украине. О таких планах вызвали волну критики как внутри Германии, так и за ее пределами.

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