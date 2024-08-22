Буданов прокоментував останні масовані атаки дронів по РФ

Зокрема, керівник ГУР розповів детальніше про удари безпілотників по Москві.
Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів The War Zone, що ГУР здійснило атаки безпілотників на центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою та російську авіабазу в Ростовській області.
Крім того, у соціальних мережах з’явилося відео, на якому показано невдалий удар безпілотника поблизу авіабази "Оленья" біля Мурманська. Там базуються російські стратегічні бомбардувальники.
Крім атаки на центр радіозв'язку, ГУР також завдало ударів з безпілотників по московському аеропорту Остаф'єво та авіабазі Міллерово в Ростовській області. Загалом було задіяно близько 50 безпілотників, повідомив виданню Буданов.
Ступінь збитків на даний момент невідомий.
"Станом на зараз перевіряємо", – відповів керівник ГУР.
У виданні зауважують, що аеропорт "Остаф'єво" слугує багатьом цілям міністерства оборони РФ. У 2018 році там було збудовано кілька масивних круглих антенних решіток, що надало об'єкту відкритої місії стратегічних сигналів та/або зв'язку. Також можливо, був уражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього, або в Московському регіоні загалом.
Останні дані, зібрані системою пожежної інформації NASA для управління ресурсами, свідчать про відсутність пожеж ні в Остаф’єво, ні в Міллерово. Згодом керівник ГУР уточнив, що аеропорт Остаф'єво був "відволікаючою ціллю", а справжньою метою атаки був центр радіоелектронної розвідки, розташований у Подільському районі Москви, приблизно за 8 кілометрів на південь від аеродрому.
Це була одна з найбільших атак безпілотників на Москву, визнав очільник столиці країни-агресорки.
Буданов також розповів, що попередня атака українських безпілотників на російський аеродром "Саваслейка" призвела до знищення перехоплювача МіГ-31К і двох транспортних літаків Іл-76.
Нагадаємо, що минулої ночі Міноборони РФ повідомило про атаку дронами на Московську, Брянську, Бєлгородську, Калузьку та Курську області.