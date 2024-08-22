Буданов прокомментировал последние массированные атаки дронов по РФ

В частности, руководитель ГУР рассказал подробнее об атаках беспилотников по Москве.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал The War Zone, что ГУР совершило атаки беспилотников на центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой и российскую авиабазу в Ростовской области.

Кроме того, в социальных сетях появилось видео, на котором показан неудачный удар беспилотника у авиабазы "Оленья" возле Мурманска. Там базируются российские стратегические бомбардировщики.

Помимо атаки на центр радиосвязи, ГУР также нанесло удары с беспилотников по московскому аэропорту Остафьево и авиабазе Миллерово в Ростовской области. В общей сложности было задействовано около 50 беспилотников, сообщил изданию Буданов.

Степень ущерба на данный момент неизвестна.

"По состоянию на сейчас проверяем", – ответил руководитель ГУР.

В издании отмечают, что аэропорт "Остафьево" служит многим целям министерства обороны РФ. В 2018 году было построено несколько массивных круглых антенных решеток, что предоставило объекту открытой миссии стратегических сигналов и/или связи. Также, возможно, был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту либо вблизи него, либо в Московском регионе в целом.

Последние данные, собранные системой пожарной информации NASA для управления ресурсами, свидетельствуют об отсутствии пожаров ни в Остафьеве, ни в Миллерово. Впоследствии руководитель ГУР уточнил, что аэропорт Остафьево был "отвлекающей целью", а настоящей целью атаки был центр радиоэлектронной разведки, расположенный в Подольском районе Москвы, примерно в 8 километрах южнее аэродрома.

Это была одна из самых больших атак беспилотников на Москву, признал глава столицы страны-агрессорки.

Буданов также рассказал, что предварительная атака украинских беспилотников на российский аэродром "Саваслейка" привела к уничтожению перехватчика МиГ-31К и двух транспортных самолетов Ил-76.

Напомним, что минувшей ночью Минобороны РФ сообщило об атаке дронами на Московскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую и Курскую области.

Минус три вражеских самолета! Дроны разбили российский аэродром «Саваслейка»!

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