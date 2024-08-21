"Е*ать-колотить": Москву накрыл рой дронов, россияне шокированы (видео)

В ночь на 21 августа в России было громко. Москве не спалось, как и еще четырем регионам. Эту атаку называют одной из самых масштабных на столицу РФ. Поговаривают, что туда налетел рой дронов, а затем начались пожары. Российские губернаторы убеждают, что ПВО все сбила, но есть нюансы.

Куда ударили дроны и какие результаты атаки – смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Масштабная атака на Россию

Спойлер: Минобороны РФ, как всегда, заявило, что все сбила ПВО. Ночка на 21 августа в России оказалась очень "горячей". Говорят, что беспилотники атаковали сразу пять регионов, в том числе и Москву, и назвали эту атаку "самой масштабной" с начала полномасштабной войны.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на местные власти писали о том, что на Москву летели дроны. Там несколько раз обновляли информацию об их количестве. Местные же, как обычно, постарались и наснимали много видео, чтобы мы тоже могли посмотреть и порадоваться за соседей. Есть кадры и того, как хорошо летит и как сбивают перед домами.

Заявления России о дроновой атаке

Мэр Москвы Сергей Собянин поначалу заявил, что силы ПВО России в городском округе Подольск отразили атаку одного беспилотника, летевшего на столицу. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

Затем он сообщил о якобы сбитии еще двух беспилотников в Подольске. Тогда он тоже настаивал, что обошлось без разрушений и пострадавших. Впоследствии стало известно о еще одном БпЛА, летевшем на Москву. Его якобы уничтожили силы противовоздушной обороны России.

Позже Собянин назвал эту атаку одной из самых масштабных попыток нападения на российскую столицу за все время. Якобы сбито 11 БпЛА, двигавшихся в направлении Москвы.

В целом Минобороны РФ сообщило, что дроны атаковали Московскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую и Курскую области, и заявили о нейтрализации 45 дронов:

"В течение минувшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 45 БпЛА самолетного типа. Одиннадцать БпЛА уничтожено над территорией Московской области, еще двадцать три БпЛА уничтожены над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три – над Калужской областью и два – над Курской областью".

В Ростовской области "горячо"

Здесь же забыли еще дописать Ростовскую область. Там "фаер-шоу" было ну просто взрывное. СМИ говорят, что там после взрывов вспыхнул мощный пожар, местные слышали взрывы в городе, где расположен нефтяной завод. А потом еще показали, как все горит, и прокомментировать за кадром не забыли.

На Ростовщине пылает 4-й день!

А еще Генштаб сообщил, что Силы обороны совместно с Военно-морскими силами ВСУ ударили по ЗРК С-300 в Ростовской области РФ. Этот комплекс оккупанты использовали не только как ПВО, но и для ударов по мирным городам Украины.

Ну а вообще Ростову, честно говоря, вообще что-то не везет в последнее время. Помните, была атака несколько дней назад? Так вот, появилось видео с моментом разгерметизации цистерны на нефтебазе в Пролетарске: она горит на Ростовщине уже четвертый день. Там уже взорвались более 20 резервуаров с топливом, а местные тем временем начали догадываться, что они власти безразличны. Более того – она умалчивает ситуацию и лжет, что все хорошо, пока пожарные самостоятельно пытаются потушить огонь. Дальше прямая речь горожан. Наслаждайтесь, не благодарите:

Там уже даже попы РПЦ молятся, но что-то не помогает.

Российские священники провели молебен возле горящей уже четвертый день нефтебазы в Ростовской области/Фото: Волгодонская епархия РПЦ

Жители Белгородщины дали жару!

Тем временем, что было очень громко, говорят и жители Белгородщины.

Позже местные поспешили первыми найти обломки беспилотников и "слить" их в телеграмы. Внимательно смотрите на фото – мужчина в руках держит обломок. Совет соседям: берите пример со своего соотечественника и тоже голыми ручками все их собирайте.

Житель Белгородской области держит в руках обломки дрона

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