"Е*ать-колотить": Москву накрив рій дронів, росіяни шоковані (відео)

У ніч проти 21 серпня в Росії було гучно. Москві не спалося, як і ще чотирьом регіонам. Цю атаку називають однією з наймасштабніших на столицю РФ. Подейкують, що туди налетів рій дронів, а потім почалися пожежі. Російські губернатори переконують, що ППО все збила, але є нюанси.

Куди вгатили дрони і які результати атаки – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Масштабна атака на Росію

Спойлер: Міноборони РФ, як завжди, заявило, що все збила ППО. Нічка на 21 серпня в Росії видалась дуже "гарячою". Кажуть, що безпілотники атакували одразу п’ять регіонів, зокрема і Москву, і назвали цю атаку "наймасштабнішою" від початку повномасштабної війни.

Російські телеграм-канали з посиланням на місцеву владу писали про те, що на Москву летіли дрони. Там кілька разів оновлювали інформацію про їхню кількість. Місцеві ж, як завжди, постаралися і назнімали багато відео, щоб ми теж могли подивитися і порадіти за сусідів. Є кадри і того, як гарно летить, і як збивають перед хатами.

Заяви Росії про дронову атаку

Мер Москви Сергій Собянін спочатку заявив, що сили ППО Росії в міському окрузі Подольськ відбили атаку одного безпілотника, який летів на столицю. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих не було.

Потім він повідомив про нібито збиття ще двох безпілотників у Подольську. Тоді він теж наполягав, що минулося без руйнувань та постраждалих. Згодом стало відомо про ще один БпЛА, який летів на Москву. Його нібито теж знищили сили протиповітряної оборони Росії.

Згодом Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших спроб нападу на російську столицю за весь час. Нібито збито 11 БпЛА, які рухалися в напрямку Москви.

Загалом Міноборони РФ повідомило, що дрони атакували Московську, Брянську, Бєлгородську, Калузьку та Курську області, й заявили про нейтралізацію 45 дронів:

"Протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено 45 БпЛА літакового типу. Одинадцять БпЛА знищено над територією Московської області, ще двадцять три БпЛА знищено над Брянською областю, шість БпЛА знищено над територією Бєлгородської області, три – над Калузькою областю та два – над Курською областю".

У Ростовській області "гаряче"

Але тут забули ще дописати Ростовську область. Бо там "фаєршоу" було ну просто вибухове. ЗМІ кажуть, що там після вибухів спалахнула потужна пожежа, місцеві чули вибухи у місті, де розташований нафтовий завод. А потім ще й показали, як усе горить, і прокоментувати за кадром не забули.

На Ростовщині палає 4-й день!

А ще Генштаб повідомив, що Сили оборони спільно з Військово-морськими силами ЗСУ вгатили по ЗРК С-300 у Ростовській області РФ. Цей комплекс окупанти використовували не лише як ППО, а й для ударів по мирних містах України.

Ну а взагалі Ростову, чесно кажучи, взагалі щось не щастить останнім часом. Пам’ятаєте, була атака кілька днів тому? Так-от, з’явилося відео із моментом розгерметизації цистерни на нафтобазі у Пролетарську: вона палає на Ростовщині вже четвертий день. Там вже вибухнули понад 20 резервуарів із паливом, а місцеві тим часом почали здогадуватись, що владі байдуже на них. Ба більше – вона замовчує ситуацію і бреше, що все гаразд, поки пожежники самотужки намагаються загасити вогонь. Далі пряма мова містян. Насолоджуйтеся, не дякуйте:

Там уже на віть попи РПЦ моляться, але щось не допомагає.

Російські священники провели молебень біля нафтобази в Ростовській області, яка горить вже четвертий день / Фото: Волгодонська єпархія РПЦ

Жителі Бєлгородщини дали жару!

Тим часом, що було дуже гучно – кажуть і жителі Бєлгородщини.

Згодом місцеві поспішили першими знайти уламки безпілотників і "злити" їх у телеграми. Уважно дивіться на фото – чоловік у руках тримає уламок. Порада сусідам: беріть приклад зі свого співвітчизника і теж голими ручками всі їх збирайте.

Житель Бєлгородської області тримає у руках уламки дрона

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