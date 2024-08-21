Ключову роль у забороні УПЦ МП зіграла СБУ — експерт

У рішенні депутатів заборонити УПЦ МП ключову роль зіграла Служба Безпеки і її голова Василь Малюк.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

"З початку повномасштабного вторгнення рф за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 представників УПЦ МП, майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 25 отримали судові вироки. При цьому докази СБУ вплинули на суспільну думку: соціологічні опитування демонстрували, що абсолютна більшість виступає за заборону УПЦ МП. Це, в свою чергу, певен, змусило депутатів ухвалити відповідне рішення", — акцентує експерт.

"Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати цих поплічників кремля. Нагадаю, що перед голосуванням у першому читанні Малюк звернувся до депутатів з листом, в якому прямо вказував на те, що УПЦ МП є структурним підрозділом РПЦ в Україні", — пише експерт.

Політолог наголошує, що що наявні в СБУ кримінальні провадження не мають нічого спільного з тиском на церковне середовище.

"Представники УПЦ МП багато років займались різноманітною підривною діяльністю. Це був один із головних інструментів впливу з боку рф на значну частину українського суспільства. З початком Великої війни представники УПЦ МП не лише агітували за "русский мир", але й збирали інформацію для ворога, були корегувальниками і навідниками вогню. Найбільш поширені злочини представників УПЦ МП: колабораційна діяльність, державна зрада, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність України", — резюмує експерт.

Нагадаємо вчора Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Такому рішенню передували результативні безпекові заходи, проведені Службою Безпеки в установах УПЦ МП.

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