Заборона РПЦ в Україні: що очікує на прихожан УПЦ

Під час голосування у деяких нардепів не спрацювали картки.

Сьогодні, 20 серпня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.



Закон, який у народі називають законом про заборону московської церкви, у другому читанні підтримали 265 нардепів.

За даними парламентарів, закон набирає чинності через 30 днів від дня його опублікування.

"Але окрім одного пункту: згідно з ним, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В коментарі для ТСН.ua професор-релігієзнавець Олександр Саган, який вже проводив експертизу щодо афілійованості УПЦ, так прокоментував ситуацію: "У найближчій перспективі УПЦ нічого не загрожує. Я оперую даними, які були на початок серпня. Ті заяви, які прозвучали – дається 9 місяців на роздуми. Тільки через 9 місяців можно буде подавати до суду і почати судові розгляди щодо афілійованості чи неафілійованості тієї чи іншої громади (до РПЦ – Ред.)".

За словами Сагана, в законі, який є необхідним, йдеться про те, що державний орган у справах релігій буде встановлювати організації, які афілійовані з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена.

"Хоча сьогодні на території України діють сотні організацій РПЦ. Йдеться про окуповані території України. Вони сьогодні перереєстровані відповідно до російського законодавства і деякі напряму підпорядковані очільнику РПЦ. Тому в цьому аспекті закон дуже цікавий і правильний. Після деокупації нам буде потрібно вирішувати питання про те, що робити з цими організаціями", - каже Саган.

Резюмуючи, експерт зазначає, що певний час тому робилась експертиза щодо належності УПЦ до РПЦ, але тепер виникла необхідність у проведенні нового дослідження.

"Вона буде проводитись відповідно до нового закону. Це буде залежати від волі Держслужби України з етнополітики та свободи совісті. Вона повинна визначити, що зробити покроково", - каже Саган.

Що кажуть в УПЦ

Своєю чергою, в УПЦ відкидають звинувачення у приналежності до РПЦ.

"Українська православна церква є самостійною і незалежною. На відміну від інших релігійних організацій, які діють в Україні, абсолютно не повязана із закордонними релігійними центрами. Якщо хтось інтерпретує цей закон як такий, що повязаний з УПЦ, це означає, що він навмисно спекулює та намагається використати цей закон не за змістом", - повідомив в коментарі для ТСН.ua голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент.

Картки дали збій

Як з`ясувалось, під час голосування за цей закон в парламенті з незрозумілих причин стався збій у системі, яка рахує голоси. Про це публічно на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка Наталія Піпа.

"У сесійній залі підвела система і не спрацювало три картки – моя, Гончаренка Олексія, Іонушаса Сергія. Всі троє написали заяви на врахування", - повідомила Піпа.

Її пост прокоментували трохи більше десятка дописувачів, один з яих запропонував "на такі голосування запрошувати екзорцистів".

Своєю чергою, пресслужба СБУ відзвітувала, що з початку повномасштабного вторгнення рф за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП), майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки.

Парламент розгляне законопроєкт про заборону УПЦ, - Стефанчук

Раніше повідомлялось про те, що нардепи заблокували трибуну Ради: вимагають заборонити УПЦ МП.

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