Азербайджан хоче вступити до блоку Путіна

Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС.

Про це повідомив речник МЗС Азербайджану Айхан Гаджізаде, передає Report .

Новина про це також розмістила на своєму офіційному обліковому записі в X сама організація.

Нагадаємо, 3 липня в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані було прийнято "Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою". Згідно з пунктом 4,5 декларації, азербайджанська сторона виявила бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала участь Азербайджану у співпраці БРІКС.

БРІКС – міжурядова організація, створена у 2006 році, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше повідомлялося, що канцлер Австрії хоче залучити країни БРІКС для тиску на Росію.

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