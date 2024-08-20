"Це ІПСО, але Путін може дотиснути Лукашенка": експерт оцінив ситуацію у білоруському прикордонні

Білорусь розгортає авіацію та ППО у прикордонних районах з метою інформаційно-психологічного тиску на Україну. Але не можна виключати, що Кремль все ж таки примусить Лукашенка до "більш конкретних дій".

Про це заявив директор Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики “Українська призма” кандидат історичних наук Ярослав Чорногор у коментарі для "Укрінформ".

"Поки що станом на сьогодні це просто інформаційно-психологічна операція з боку Білорусі. Зрозуміло, не можна виключати, що Путін "дотисне" Лукашенка і той робитиме якісь певні більш конкретні дії, а не демонстрації. Тому ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", – наголосив Чорногор.

За його словами, логічно було б припустити, що білоруський диктатор розуміє, наскільки невигідно йому вступати у повноцінну війну з Україною.

"Але зрозуміло, що там уже настільки тісний зв'язок із Путіним, що якщо він тиснутиме, то Лукашенко просто муситиме якось реагувати", – зазначив Чорногор.

На думку експерта, додатковим тригером може бути поширене у соцмережах відео з українським танком під білоруським прапором у Курській області.

"Лукашенко може за нього зачепитися і сказати, що це вже наша національна безпека, тому ми будемо якимось чином входити у цю війну", – вважає Чорногор.

Керівник програми “Української призми” також зауважив, що наразі неможливо оцінити антивоєнні настрої у білоруському суспільстві, адже об'єктивних соціологічних даних немає.

"Усе, що ми знаємо, це або якась викривлена інформація, або суб'єктивні погляди білоруських демократичних сил і їхніх соціологів, або наші фантазії. Вважається, що білоруси нібито не схильні до війни з Україною. А який народ схильний, якщо його попередньо не "накачати" пропагандою, як, наприклад, у Росії? Ми не можемо виключати варіанту, що Білорусь можуть якимось чином, знову ж таки, через пропаганду, підштовхнути до думки, що це не ведення якоїсь агресивної діяльності, а захист", – припустив Чорногор.

Щодо стану армії Білорусі, експерт зазначив, що не може аналізувати військову компоненту білоруських Збройних сил.

"Але за останні роки ми відстежуємо два аспекти. Перший – це дійсно уламок радянської армії. А другий полягає в тому, що все ж таки вони не ізолювалися і постійно проходять спільні з Росією навчання. Тому я не сказав би, що це абсолютно нікчемні бойові сили. Зрозуміло, що вони непорівнювані з українською армією. Але це й не "картонні" солдатики", – зазначив Ярослав Чорногор.

Нагадаємо, Білорусь розгорнула ППО та авіацію біля кордону з Україною. Це сталося через день після того, як Олександр Лукашенко заявив, що майже третина білоруських військових буде розміщена вздовж білорусько-українського кордону.

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