Відомий український актор отримав повістку до військкомату

Український актор Роман Луцький, який грав у таких фільмах як "Параджанов" та "Сторожова застава", розповів, як отримав повістку.

Артист зізнався, що оновив свої дані у військкоматі та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак згодом, за місцем роботи, а актор грає в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі, йому знову прийшла повістка.

"Я був на повторній ВЛК, оновлював свої дані, хоча десь півтора тижня тому пройшов комісію, але прийшла повістка за місцем роботи, що вдруге викликають до військкомату. Виявляється, знову на ВЛК!" – розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Роман Луцький / Фото: instagram.com/roman_lutskyi

Романа Луцького відправили на повторну ВЛК. Та згодом виявилося, що сталася плутанина з документами, а акторові не потрібно знову проходити огляд. Тож, артиста без повторної ВЛК відпустили додому.

"Уже на місці з'ясував, що трапилася помилка, мабуть, не узгодили між кабінетами чи не встигли дописати, а розпорядження вже було, я пояснив – і мене відпустили без повторного огляду", - пригадав актор.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Слава Дьомін зізнався, чи має бронь від мобілізації. Шоумен працює на одному з відомих українських телеканалів.

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