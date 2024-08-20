Білорусь розгорнула ППО та авіацію біля кордону з Україною

Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО поблизу українського кордону. Це сталося через день після того, як Олександр Лукашенко заявив, що майже третина білоруських військових буде розміщена вздовж кордону з Україною.

Про це повідомляє АР.

Генерал-майор Андрій Лук'янович, командувач білоруськими військами ППО, на національному телебаченні повідомив, що військові Білорусі розгорнули зенітні ракети та радіотехнічні війська. Він зазначив, що цей крок значно підсилює оборонні можливості країни.

За інформацією AP, білоруська армія налічує приблизно 60 000 військових.

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Нагадаємо, Олександр Лукашенко оголосив, що Білорусь перемістила майже третину своєї армії до кордону з Україною, де, за його словами, перебуває понад 120 тисяч українських військових. Він висловив припущення, що в Україні побоюються нового наступу з території Білорусі.

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