"Ним керує Путін": Лукашенко раптом сказав правду про наступ РФ на Україну – експерт

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна накопичила війська на кордоні з РБ, адже вони думають, що Росія знову піде через територію Білорусі до них. Тим самим він визнав, що була агресія через територію Білорусі.

Про це сказав політолог Валерій Димов у розмові з "24 Каналом" із посиланням на інтерв'ю Лукашенка пропагандистським виданням.

На тлі, як назвав Лукашенко події на Курщині, "ескалації України" і "спроби штовхнути Москву на асиметричні дії", наприклад, застосування ядерної зброї, очільник Білорусі, ймовірно, справді злякався, що йому може щось загрожувати.

"Водночас сам він нічого не вирішує, адже ним керує Владімір Путін, який, до слова, останнім часом міг збільшити тиск на Лукашенка... Він говорить параноїдально. Мовляв, може перекинути третину військ до кордону з Україною. Яку третину? Від яких військ? Я чудово знаю, яка ситуація в Білорусі. Мало того, що Росія вивезла звідти техніку та снаряди, то ще й зараз Білорусь їм віддає все зі складів військових частин безпосередньо. Ким він буде захищатися? – додав експерт.

Тим часом білоруський диктатор все ще намагається залякувати спільноту. Він також заявив, що Росія, "у разі чого, йому допоможе".

"Однак і це звучить комічно, адже Кремль не може навіть дати ради з власною територією, частину якої уже контролюють ЗСУ", – додав експерт.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Лукашенко закликав Україну й РФ сісти за стіл переговорів. Експерт пояснив, що насправді означає ця заява.

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