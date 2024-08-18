"Им руководит Путин": Лукашенко вдруг сказал правду о наступлении РФ на Украину – эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина накопила войска на границе с РБ, ведь они думают, что Россия снова пойдет через территорию Беларуси к ним. Тем самым он признал, что была агрессия через территорию Белоруссии.

Об этом сказал политолог Валерий Дымов в разговоре с "24 Каналом" со ссылкой на интервью Лукашенко пропагандистским изданием.

На фоне, как назвал Лукашенко события на Курщине, "эскалации Украины" и "попытки толкнуть Москву на асимметричные действия", например применение ядерного оружия, глава Беларуси, вероятно, действительно испугался, что ему может что-то угрожать.

"В то же время сам он ничего не решает, ведь им руководит Владимир Путин, который, к слову, в последнее время мог увеличить давление на Лукашенко... Он говорит параноидально. Мол, может перебросить треть войск к границе с Украиной. Какую треть? От каких войск?" – Я прекрасно знаю, какая ситуация в Беларуси Мало того, что Россия вывезла оттуда технику и снаряды, то еще и сейчас Беларусь им отдает все из составов военных частей напрямую.

Между тем, белорусский диктатор все еще пытается запугивать сообщество. Он также заявил, что Россия, "в случае чего, ему поможет".

"Однако и это звучит комично, ведь Кремль не может даже справиться с собственной территорией, часть которой уже контролируют ВСУ", – добавил эксперт.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Лукашенко призвал Украину и РФ сесть за стол переговоров. Эксперт объяснил, что на самом деле это заявление означает.

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