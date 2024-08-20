Парламент заборонив діяльність Московського патріархату в Україні

Громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РФ.

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон, який у народі називають законом про заборону Московської церкви, у другому читанні підтримали 265 нардепів.

Експертна комісія визначатиме, чи є у релігійних організацій зв'язок з агресоркою Росією. Якщо так, то даватимуть дев'ять місяців, щоби припинити ці зв'язки. Рішення можна буде оскаржити через суд.

"Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту: згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ", - наголосив Железняк.