Змія проїхалася на спині алігатора: напарники спантеличили Мережу – відео

Втім, для мешканців регіону, таке видовище є звичним.

Мешканець Флориди, США, який полює на пітонів у національному заповіднику Біг-Сайпрес, зняв на відео, як змія їхала на спині алігатора, що пливе.

Про це пише UPI.

Боббі Руїс брав участь у Florida Python Challenge, щорічному заході, спрямованому на контроль популяції інвазивних бірманських пітонів, і зняв на відео, як він натрапив на змію та алігатора, які практикують систему напарників.

"Це найбільш типове для Флориди видовище, яке ви коли-небудь бачили", - говорить Руїс у відео.

Боббі сказав, що змія на відео не була бірманським пітоном, тому він залишив її у спокої.

Florida Python Challenge відбувається щороку, щоб обмежити популяцію бірманських пітонів у семи диких зонах, зокрема у національному заповіднику Біг-Сайпрес. Найкращий мисливець щороку отримує приз у розмірі 10 000 доларів.

Нагадаємо, хлопець після вечірки прокинувся з оленем у своєму ліжку. Як він туди потрапив, залишається загадкою.

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