Змея проехалась на спине аллигатора: напарники озадачили Сеть – видео

Впрочем, для жителей региона такое зрелище привычно.

Житель Флориды, США, который охотится на питонов в национальном заповеднике Биг-Сайпресс, снял на видео, как змея ехала на спине плывущего аллигатора.

Об этом пишет UPI.

Бобби Руис участвовал в Florida Python Challenge, ежегодном мероприятии, направленном на контроль популяции инвазивных бирманских питонов, и снял на видео, как он наткнулся на змею и аллигатора, практикующих систему напарников.

"Это наиболее типичное для Флориды зрелище, которое вы когда-либо видели", – говорит Руис в видео.

Бобби сказал, что змея на видео не была бирманским питоном, поэтому он оставил ее в покое.

Florida Python Challenge проходит каждый год, чтобы ограничить популяцию бирманских питонов в семи диких зонах, в частности в национальном заповеднике Биг-Сайпрес. Лучший охотник каждый год получает приз в размере 10 000 долларов.

Напомним, парень после вечеринки проснулся с оленем в своей постели. Как он туда попал, остается загадкой.

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