Парень после вечеринки проснулся с оленем в своей постели – забавное видео

Житель Техаса, США, стал звездой Сети после того, как по непонятным причинам проснулся с оленем в своей постели после пьяных проделок накануне вечером.

Опубликовав видео в TikTok со своей кровати, Рэнд Стеррок обратился к своим подписчикам: "Просто вопрос: кто-нибудь когда-нибудь просыпался со случайным оленем в своей постели?".

Наводя камеру прямо над его лицом, он увидел милое животное, похожее на Бемби, пристально следившее за ним.

За шесть дней клип Рэнда просмотрели 40 миллионов раз, а сотни пользователей TikTok высмеяли эту ситуацию: "Посмотрите, как она молчала... Очень скромная, очень внимательная олениха", "Она ждала, пока вы проснетесь, она не беспокоила, очень скромна, очень уважительна", "Почему со мной такого никогда не случается? Я хочу проснуться от того, что случайный олененок смотрит на меня, когда я сплю", "Ему просто нужно место для ночевки и указания, куда идти утром", "Скажи мне, что ты по крайней мере назвал его и оставил себе".

Напомним, эксперт провела исследование, чтобы выяснить, что может сниться собакам. Некоторые звуки могут означать, что они думают о вас.

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