Путин решил обменять Курск на Донетчину: объяснение военного эксперта

ВСУ наступают в Курщине, но это не влияет на ситуацию в Донецкой области.

Российское военное командование не выводит отдельные элементы российских подразделений из Донецкой области для противодействия украинскому наступлению в Курской области.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "Ранок.LIVE".

По его данным, РФ пытается привлекать другие ресурсы, в частности формирует "космическую пехоту".

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Он отметил, что только в начале операции ВСУ в Курской области оккупанты перебросили туда для обороны до 15 батальонов, это где-то 7-8 тысяч личного состава, из Херсонской и Запорожской областей, но из Донецкой области — ни одного бойца, ни одной техники не забирали.

"РФ пытается разделить процессы на Донетчине и Курщине, сделать их параллельными… Из Донецкой области ни одного солдата, ни одного танка, к сожалению, они не сняли. И, я так понимаю, они не собираются снимать. Они у себя собирают все, что угодно для Курской области. Сегодня даже услышал новое название — космическая пехота. Это ВКС формирует мотострелковый полк", - сказал военный эксперт.

По его мнению, глава Кремля Владимир Путин решил обменять Курск на Донетчину. Как отметил Жданов, это для нас сложная задача, поскольку нет сил перебросить их на Донецкое направление.

Ранее аналитики сообщили, что российское военное командование перебросило в Курскую область группировку от 5 тысяч военных с линии фронта в Украине для отражения вторжения ВСУ.

По данным издания Forbes, к боям на Курщине присоединился известный батальон морпехов. Больше об этом читайте в новости.

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