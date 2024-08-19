Путін вирішив обміняти Курськ на Донеччину: пояснення військового експерта

ЗСУ наступають на Курщині, але це не впливає на ситуацію у Донецькій області.

Російське військове командування не виводить окремі елементи російських підрозділів із Донецької області для протидії українському наступу в Курській області.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі Ранок.LIVE.

За його даними, РФ намагається залучати інші ресурси, зокрема, формує "космічну піхоту".

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Він зазначив, що тільки на початку операції ЗСУ в Курській області окупанти перекинули туди для оборони до 15 батальйонів, це десь 7-8 тисяч особового складу, з Херсонської та Запорізької областей, але з Донеччини — жодного бійця, жодної техніки не забирали.

"РФ намагається розділити процеси на Донеччині і Курщині, зробити їх паралельними… З Донецької області жодного солдата, жодного танку, на жаль, вони не зняли. І, я так розумію, вони не збираються знімати. Вони в себе збирають все що завгодно для Курської області. Сьогодні навіть почув нову назву – космічна піхота. Це ВКС формує мотосрілецький полк. Це взагалі алогічна дія, що льотчики і протиповітряні сили формують мотострілковий полк. Але не знімають жодного полку, жодної бригади з Донецького напрямку", - сказав військовий експерт.

На його думку, очільник Кремля Володимир Путін вирішив обміняти Курськ на Донеччину. Як зазначив Жданов, це для нас складна задача, оскільки нема сил, щоб перекинути їх на Донецький напрямок.

Раніше аналітики повідомили, що російське військове командування перекинуло до Курської області угруповання від 5 тисяч військових з лінії фронту в Україні для відображення вторгнення ЗСУ.

За даними видання Forbes, до боїв на Курщині приєднався відомий батальйон морпіхів. Більше про це читайте у новині.

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