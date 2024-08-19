До боїв на Курщині приєднався відомий батальйон морпіхів - Forbes

До Курської операції приєднався ще один відомий український підрозділ. На одному з відео засвітився 501-й батальйон морської піхоти України.

Про це пише Forbes.

Як зазначили у підрозділі, наразі на передньому краї поля бою перебувають приблизно 400 морських піхотинців батальйону.

"Але так було не завжди. 501-й батальйон має сумну історію уникнення боїв. У цьому сенсі Курська кампанія – це можливість спокути", - пишуть журналісти.

У виданні нагадали, що цей батальйон був частиною кримського гарнізону. Однак коли росіяни вторглися до півострова і українські війська виходили з цієї території, то до них приєднались лише 64 морпіхи цього батальйону. Сотні їхніх побратимів добровільно залишилися в Криму, фактично ставши на бік російських окупантів.

Згодом Міноборони України відновило 501-й батальйон морської піхоти. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії до України, його бійці приєднались до гарнізону в Маріуполі.

"Минулого тижня 501-й батальйон морської піхоти, очевидно, пройшов 160 км між Вовчанськом і Курськом, оскільки український корпус вторгнення поширював свій контроль повз місто Суджа, за 10 км від російсько-українського кордону. Після прибуття батальйону сили вторгнення тепер включають війська армії, повітряно-штурмових сил, територіальних сил і морської піхоти", - додає видання.

Нагадаємо, вперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Точна кількість захоплених у полон росіян невідома, однак українські високопосадовці (зокрема, Сирський) заявляли, що в окремі дні операції в полон здавалися сотні російських військових.

Україна сформувала буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

Напередодні видання The Economist повідомило, що наступ на Курщину готувався таємно. Більше про це читайте у новині.

Підсумкові новини ТСН 16 серпня. Курський наступ триває! Рекорд полонених!

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