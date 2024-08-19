К боям на Курщине присоединился известный батальон морпехов — Forbes

К Курской операции присоединилось еще одно известное украинское подразделение. На одном из видео засветился 501-й батальон морской пехоты Украины.

Об этом пишет Forbes.

Как отметили в подразделении, на переднем крае поля боя находятся около 400 морских пехотинцев батальона.

"Но так было не всегда. 501-й батальон имеет печальную историю избегания боев. В этом смысле Курская кампания – это возможность искушения", — пишут журналисты.

В издании напомнили, что этот батальон являлся частью крымского гарнизона. Однако когда россияне вторглись на полуостров и украинские войска выходили с этой территории, то к ним присоединились всего 64 морпеха этого батальона. Сотни их собратьев добровольно остались в Крыму, фактически встав на сторону российских оккупантов.

Впоследствии Минобороны Украины восстановило 501-й батальон морской пехоты. В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину его бойцы присоединились к гарнизону в Мариуполе.

"На прошлой неделе 501-й батальон морской пехоты, очевидно, прошел 160 км между Волчанском и Курском, поскольку украинский корпус вторжения распространял свой контроль мимо города Суджа, в 10 км от российско-украинской границы. После прибытия батальона силы вторжения теперь включают войска армии, воздушно-штурмовых сил, территориальных сил и морской пехоты", — добавляет издание.

Напомним, впервые о наступлении сил обороны в Курской области РФ стало известно 6 августа.

До 12 августа Украина официально проведение операции в регионе не подтверждала, пока главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не заявил, что Украина контролирует почти 1000 км Курской области России.

Точное количество захваченных в плен россиян неизвестно, однако украинские чиновники (в частности, Сырский) заявляли, что в отдельные дни операции в плен сдавались сотни российских военных.

Украина сформировала буферную зону на территории Курской области. Украина планирует открыть там гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских, допустить представителей ООН и Красного Креста и наладить поставки продовольствия и медикаментов.

Накануне издание The Economist сообщило, что наступление на Курщину готовилось тайно. Больше об этом читайте в новости.

Итоговые новости ТСН 16 августа. Курское наступление продолжается! Рекорд пленных!

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