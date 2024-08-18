Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области

Глава государства Владимир Зеленский впервые раскрыл цель операции Сил обороны Украины в Курской области РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал, какую задачу выполняют украинские войска на территории Курской области.
Об этом он сказал в вечернем обращении 18 августа.
"Есть сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это все – более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора – наша операция в Курской области", – сказал Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что все действия, наносящие урон российской армии, государству, оборонной промышленности и экономике, способствуют предотвращению расширения войны и приближают ее справедливое завершение.
"Все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", – заявил президент.
Напомним, глава военной администрации Сум Алексей Дрозденко заявил, что операция Украины в Курской области России является лишь частью более широкой военной кампании.
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