Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал, какую задачу выполняют украинские войска на территории Курской области.

Об этом он сказал в вечернем обращении 18 августа.

"Есть сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это все – более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора – наша операция в Курской области", – сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что все действия, наносящие урон российской армии, государству, оборонной промышленности и экономике, способствуют предотвращению расширения войны и приближают ее справедливое завершение.

"Все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", – заявил президент.

У войны нет отпусков! Просим партнеров определиться и ускориться - Зеленский 18 августа

Напомним, глава военной администрации Сум Алексей Дрозденко заявил, что операция Украины в Курской области России является лишь частью более широкой военной кампании.

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