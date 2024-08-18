Зеленський назвав мету операції ЗСУ у Курській області

Президент України Володимир Зеленський уперше розповів, яке завдання виконують українські війська на території Курської області.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 18 серпня.

"Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком. І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області", – сказав Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що всі дії, які завдають втрат російській армії, державі, оборонній промисловості та економіці, сприяють запобіганню розширенню війни та наближають її справедливе завершення.

"Усе це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України", – заявив президент.

У війни немає відпусток! Просимо партнерів визначитися та пришвидшитися — Зеленський 18 серпня

Нагадаємо, голова військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко заявив, що операція України в Курській області Росії є лише частиною ширшої військової кампанії.

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