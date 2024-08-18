"Будеш тікати – застрелю": на Одещині чоловік відкрив вогонь по людях (відео)

В Одеській області озброєний чоловік відкрив стрілянину по собаках та людях у місті Кілія.

В Одеській області озброєний чоловік стріляв по собаках та по людях. Чоловіка вже затримали правоохоронці.

Про це пише 24 Канал.

Місцеві кажуть, що озброєний чоловік з пістолета стріляв спочатку по собаках, а потім і по людях.

На оприлюдненому відео видно, що чоловік з пістолетом підходить до двору та через ворота декілька разів відкриває вогонь по собаці. На щастя, серія пострілів виявилася невдалою.

У фейсбуці місцева жителька Олени Скляренко повідомила, що невідомий чоловік вийшов на вулицю Миру біля стоматологічної поліклініки і продовжив вже стріляти по людях. Під постом у коментарях очевидці підтвердили це.

Також розповіла деталі інциденту Любов Скляренко – бабуся дівчаток, які ледь не стали жертвами стрільця. Як виявилося, коли на вулиці Миру чоловік почав стріляти по людях, її онучки були поруч зі стрільцем.

Одна з них почала тікати від нього, але він вистрілив їй услід. Іншу дівчинку чоловік примусив сісти біля себе: направляючи пістолет на дитину, погрожував їй.

"Сідай, поговоримо, будеш тікати – застрелю", – розповіла бабуся.

У цей час під'їхали правоохоронці та затримали чоловіка. При цьому у коментарях до публікації люди пишуть, що його вже відпустили.

Водночас ЗМІ, з посиланням на міського голову Кілії В'ячеслава Чернявського пишуть, що чоловіка затримали та вилучили зброю. Наразі йому обиратимуть запобіжний захід.

Про мотиви чоловіка наразі нічого невідомо. Офіційної інформації від правоохоронців теж не було.

Нагадаємо, в селі Доброводи на Тернопільщині чоловік у військовій формі відкрив вогонь по місцевих жителях. За словами самовидців, він стріляв хаотично. Люди почали тікати, але жертв уникнути не вдалося. Двоє людей загинули, четверо дістали поранення.

Читайте також: