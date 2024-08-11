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"Гарантія миру": в РПЦ заявили, що освячуватимуть ядерну зброю

"Гарантія миру": в РПЦ заявили, що освячуватимуть ядерну зброю

Піп РПЦ освячує російські бомбардувальники / Фото: Фото з відкритих джерел

Впливовий піп РПЦ назвав ядерну зброю "гарантом миру".

В Російській православній церкві (РПЦ) заявили, що можуть освячувати ядерну зброю.

Про це в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявив протоієрей Костянтин Татаринцев, який займає в РПЦ посаду першого заступника голови Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами, а також завідувача сектору взаємодії з Повітряно-космічними силами РФ.

Він назвав ядерну зброю "гарантом миру".

"Ядерна зброя має величезну руйнівну силу. Тому, з одного боку, можна було б припустити, що освячувати те, що сіє смерть, є неприйнятним. Але з іншого боку – це зброя стримування, щоб ті, хто має, не застосували її проти нас, тобто вона – гарант миру. І в цьому сенсі освячувати її не для того, щоб воно було використане за прямим призначенням, а давало саме такий ефект – гарантію миру, цілком прийнятно", – цинічно заявив піп РПЦ.

Нагадаємо, що, за результатами соцопитування, кожен третій росіянин схвалює ядерний удар по Україні.

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