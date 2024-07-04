Кожен третій росіянин схвалює ядерний удар по Україні — опитування

Частка прихильників ядерної ескалації стала рекордною за весь час війни.

Понад третина російських громадян вважають “виправданим” у війні проти України застосування ядерної зброї.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у червні 2024 року “Левада-Центром”.

Як з'ясували соціологи, 10% респондентів “однозначно” підтримують ядерний удар, а ще 24% вважають його “доцільним”.

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Частка прихильників ядерної ескалації збільшилася на 5 процентних пунктів за останній рік і стала рекордною за весь час війни.

Проти використання ядерної зброї, як і раніше, більшість — 52%, проте їхня частка знижується: у квітні 2023 року таких було 56%.

Найбільший потяг до ядерної війни відчувають пенсіонери, які регулярно дивляться російське телебачення і “схвалюють” діяльність Володимира Путіна. У віковій групі 55+ частка схвальних відповідей щодо ядерного удару сягає 35%, а серед тих, хто черпає інформацію з ТБ-передач - 41%.

“Думка про те, що використання ядерної зброї не може бути виправдано, більш поширена серед молодих росіян (63% у віці 18-24 років), тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом (64%) та тих, хто не схвалює діяльність чинного президента (72%)”, - йдеться у висновках недержавної російської організації “Левада-Центр”.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії. А це, згідно з доктриною, дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

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