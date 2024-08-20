Запрет РПЦ в Украине: что ожидает прихожан УПЦ

Во время голосования у некоторых нардепов не сработали карточки.

Сегодня, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которое совершает вооруженную агрессию против Украины.



Закон, который в народе называют законом о запрещении московской церкви, во втором чтении поддержали 265 нардепов.

По данным парламентариев, закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

"Но кроме одного пункта: согласно нему, общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", — сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В комментарии для ТСН.ua профессор-религиовед Александр Саган, уже проводивший экспертизу по аффилированности УПЦ, так прокомментировал ситуацию: "В ближайшей перспективе УПЦ ничего не угрожает. Я оперирую данными, которые были на начало августа. Те заявления, которые прозвучали — дается 9 месяцев на размышления. Только через 9 месяцев можно будет подавать в суд и начать судебные разбирательства по аффилированности или неаффилированности той или иной общины (к РПЦ – Ред.).

По словам Сагана, в законе, который является необходимым, говорится о том, что государственный орган по делам религий будет устанавливать организации, аффилированные с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена.

"Хотя сегодня на территории Украины действуют сотни организаций РПЦ. Речь идет об оккупированных территориях Украины. Они сегодня перерегистрированы в соответствии с российским законодательством и некоторые напрямую подчинены главе РПЦ. Поэтому в этом аспекте закон очень интересен и правильный. После деоккупации нам потребуется решать вопрос о том, что делать с этими организациями", - говорит Саган.

Резюмируя, эксперт отмечает, что некоторое время назад проводилась экспертиза по принадлежности УПЦ к РПЦ, но теперь возникла необходимость в проведении новой экспертизы.

"Она будет проводиться в соответствии с новым законом. Это будет зависеть от воли Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести. Она должна определить, что сделать пошагово ", — говорит Саган.

Что говорят в УПЦ

В свою очередь, в УПЦ отвергают обвинения в принадлежности к РПЦ.

"Украинская православная церковь является самостоятельной и независимой. В отличие от других религиозных организаций, действующих в Украине, абсолютно не связана с зарубежными религиозными центрами. Если кто-то интерпретирует этот закон как связанный с УПЦ, это означает, что он намеренно спекулирует и пытается использовать этот закон не по содержанию", — сообщил в комментарии для ТСН.ua глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Карточки дали сбой

Как выяснилось, во время голосования за этот закон в парламенте по непонятным причинам произошел сбой в системе, которая считает голоса. Об этом публично на своей странице в Facebook сообщила народная депутат Наталья Пипа.

"В сессионном зале подвела система и не сработало три карточки – моя, Гончаренко Алексея, Ионушаса Сергея. Все трое написали заявления на засчитывание", — сообщила Пипа.

Ее пост прокомментировали чуть более десятка пользователей соцсетей, один из которых предложил "на такие голосования приглашать экзорцистов".

В свою очередь, пресс-служба СБУ отчиталась, что с начала полномасштабного вторжения России по материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП), почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры.

Парламент рассмотрит законопроект о запрете УПЦ, - Стефанчук

Ранее сообщалось, что нардепы заблокировали трибуну Рады: требуют запретить УПЦ МП.

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