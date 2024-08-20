Рада ухвалила багатостраждальний законопроєкт: що в ньому (відео)

Історичне голосування! В Україні заборонили Московську церкву! Після початку повномасштабної війни питання російської церкви в Україні постало особливо гостро. Зустрічалося різне: і випадки ворожої пропаганди, поширюваної в храмах УПЦ МП, і навіть робота духовників на російські спецслужби. І от парламент заборонив діяльність Московського патріархату в Україні. Однак, є нюанси. Всі деталі історичного рішення – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Московську церкву заборонили!

Українська влада заборонила Московську церкву в Україні. У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, може бути припинена діяльність УПЦ МП. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. В народі – закон про заборону московської церкви)", – зазначив Железняк.

"За" віддали голоси 265 нардепів – це на два менше, ніж підтримали в першому читанні. Про ухвалення повідомив парламентар Олексій Гончаренко.

"Історичне рішення!!! Прийнятий законопроєкт щодо заборони російської церкви в Україні!!!! ✅265 — за!", – розповів він.

Заборона не буде одномоментною

Однак, заборона пов'язаних з РПЦ організацій не буде одномоментною, і рішення ухвалюватимуть щодо кожної окремо. Спеціальна служба після запиту громадян або органів влади вивчатиме, чи пов'язана якась конкретна церква з РПЦ. Якщо так – оголосить припис про розрив зв'язку, і якщо церква дослухається, то не буде позбавлена реєстрації. Якщо ні – суд вирішуватиме, чи забороняти її діяльність. На уривання зв'язку з РПЦ кожна церква матиме дев'ять місяців.

У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко також пояснив, що передбачає ухвалений законопроєкт:

"Пояснюю по закону! Що він встановлює:

обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;

визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;

надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;

визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону".

Реакція УПЦ МП

У свою чергу, адвокат Української православної церкви Московського патріархату Роберт Амстердам назвав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про фактичну заборону церкви "релігійним чищенням" та "новою чорною сторінкою в історії порушень прав людини в Україні".

"Це форма цілеспрямованої дискримінації, яка обмежує права мільйонів громадян України, що належать до найстарішої християнської конфесії країни", – каже адвокат.

Як все починалось

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Відповідний законопроєкт Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023, і передбачалося, що депутати винесуть його на розгляд у травні. Однак 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів за заборону УПЦ МП немає, бо "йде внутрішня дискусія". Така дискусія тривала майже рік. Навіть попри те, що 19 жовтня 2023 Верховна Рада таки проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні. Однак після цього дехто зі "Слуг" і колишня ОПЗЖ просили спікера Стефанчука відправити "закон про заборону УПЦ МП" до Венеційської комісії. У комітетах Ради законопроєкт пролежав до 2024 року. А 23 липня народні депутати різних фракцій заблокували трибуну з вимогою розглянути заборону російської церкви. Нардепи сказали, що до цього голосування жоден інший законопроєкт, окрім як військовий, розглядати не будуть. 10 серпня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішення, яке "зміцнить нашу українську духовну незалежність". А 15 серпня Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія та все духовенство цієї церкви до діалогу про єднання.

"У день Успіння Пресвятої Богородиці, молитовно покладаючи надію на Її заступництво, спрямування і допомогу в усякій добрій справі, бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно розпочати діалог", – закликав предстоятель ПЦУ.

Влада сказала своє слово

І от влада сказала своє слово – законопроєкт проголосували у другому читанні. ПЦУ закликала до єднання. А от, яке слово може бути за представниками московського патріархату – покаже час. Бо, іноді, їх слово далеке від божого. Нагадаємо, що нещодавно у центрі Ужгорода стався кричущий інцидент. Нетверезий чоловік в'їхав своєю автівкою на пішохідну частину поблизу житлового будинку. Без жертв та постраждалих, дякувати Богові. Але є нюанс – правопорушником виявився священнослужитель УПЦ МП. Ба більше, "святий отець" був напідпитку, м’яко кажучи, і навіть розповів де, коли і з ким файно посидів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

Поліція спрацювала оперативно

Як видно на відео, на місце оперативно прибула поліція, яка зафіксувала інцидент та склала на чоловіка в ідповідні протоколи. Про це розповів речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

Що казав порушник?

На відео, яке поширив журналіст, можна побачити, що чоловік перебував у дуже нетверезому стані та ледве говорив із правоохоронцями. Водночас водій використовував багато нецензурної лексики, коли поліцейські оформлювали на нього протокол.

То, можливо, Україні і зовсім не потрібні такі "святі отці", враховуючи, що йде війна, а за рясами представників московського патріархату часто ховаються далеко не служителі церкви!

Нагадаємо, у вівторок, 20 серпня, Рада проголосувала за законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, може бути припинена діяльність УПЦ МП.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УПЦ МП – все?! Рада ухвалила багатостраждальний законопроєкт! Що в ньому?

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