В Україні змінили час відключень світла 21 серпня: якими будуть графіки

Обмеження не стосуються об'єктів критичної інфраструктури.
Сьогодні, 21 серпня, "Укренерго" трохи скоригувало час відключень світла. Графіки розпочнуть діяти раніше - о 15:30.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Графіки розпочнуть діяти на пів години раніше, а не о 16:00 - як планувалося. Діятимуть обмеження до 24:00.
"Від 15:30 до 18:00 і від 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. Від 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги", - йдеться у повідомленні.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, додали в "Укренерго".
Нагадаємо, 21 серпня в Україні діють графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну і дві черги одночасно.
Читайте також:
- Атака на Тернопіль і перевищення вмісту хлору в повітрі: чи досі є небезпека
- Скільки триватиме спека в Україні: синоптикиня дала прогноз
- Потужні вибухи в Івано-Франківську: місцева влада прокоментувала