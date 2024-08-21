В Україні змінили час відключень світла 21 серпня: якими будуть графіки

Сьогодні, 21 серпня, "Укренерго" трохи скоригувало час відключень світла. Графіки розпочнуть діяти раніше - о 15:30.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Графіки розпочнуть діяти на пів години раніше, а не о 16:00 - як планувалося. Діятимуть обмеження до 24:00.

"Від 15:30 до 18:00 і від 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. Від 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги", - йдеться у повідомленні.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, додали в "Укренерго".

Нагадаємо, 21 серпня в Україні діють графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть одну і дві черги одночасно.

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