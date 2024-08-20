Скільки триватиме спека в Україні: синоптикиня дала прогноз

Спека поки що не залишає територію країни.

Зараз спека в Україні лише набирає обертів. Високі температури будуть майже до кінця серпня. Прохолодніше стане лише останніми днями місяця.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 22-23 серпня спека дещо послабне на півночі України, а також у західних областях та частково у центрі. Втім, високі позначки на термометрах залишаться на сході та півдні.

"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь від 28 серпня", — розповіла Діденко.

Завтра, 21 серпня, у більшості областей температура повітря становитиме +30+35°, а місцями — до +35+37°. У Києві в середу буде сухо, сонячно і дуже спекотно — близько +35°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха попередила про глобальну зміну клімату. За її словами, за останні 13 місяців кожен місяць перевищував свою середню глобальну земну температуру на 1,5 або 1,6 градуса.

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