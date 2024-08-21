На Сумщині пролунав 291 вибух

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 291 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів). Унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, і 1 цивільна особа поранена.
- Новослобідська громада: були авіаудари КАБ (6 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів), мінометів (10 вибухів). Також були авіаудари КАБ (4 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (41 вибух), мінометів (30 вибухів), РСЗВ (5 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів). Унаслідок обстрілів FPV-дронами поранено 1 цивільну особу Також завдано авіаударів КАБ (7 вибухів) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (ВОГ) (2 вибухи).
- Великописарівська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), обстріли FPV-дронами (11 вибухів), артобстріли (13 вибухів), обстріли з мінометів (20 вибухів).
- Середино-Будська громада: 31 міну скинув ворог на територію громади. Крім того, зафіксовано обстріли FPV-дронами (8 вибухів).
- Сумська громада: здійснено 1 обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи), мінометів (12 вибухів) та FPV-дронами (7 вибухів).
- Путивльська громада: завдано обстрілів FPV-дронами (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Глухівська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (11 вибухів).
- Есманьська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (12 вибухів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті перевірять воду і повітря через атаку по Тернополю.
Крім того, ми також інформували, що загарбники атакували Антонівку, внаслідок скидання вибухівки з БпЛА є постраждалі.
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