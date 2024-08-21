В Сумской области раздался 291 взрыв

За прошедшие сутки захватчики совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Также читайте Ракетный удар по Киевской области: местные жители рассказали о последствиях обстрела

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 291 взрыв. Обстрелы получили Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Юношеская община: совершены авиаудары КАБ (6 взрывов). В результате чего 1 гражданское лицо погибло, и 1 гражданское лицо ранено.

Новослободская община: были авиаудары КАБ (6 взрывов).

Белопольское общество: враг бил из артиллерии (20 взрывов), минометов (10 взрывов). Также были авиаудары КАБ (4 взрыва).

Краснопольское общество: россияне ударили из артиллерии (41 взрыв), минометов (30 взрывов), РСЗО (5 взрывов), FPV-дронами (10 взрывов). В результате обстрелов FPV-дронами ранены 1 гражданское лицо Также нанесены авиаудары КАБ (7 взрывов) и сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ) (2 взрыва).

Великописаревское общество: произошли сбросы взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), обстрелы FPV-дронами (11 взрывов), артобстрелы (13 взрывов), обстрелы из минометов (20 взрывов).

Середино-будская община: 31 мину сбросил враг на территорию общины. Кроме того, зафиксированы обстрелы FPV-дронами (8 взрывов).

Сумская община: произведен 1 обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Дружбовское общество: враг бил из артиллерии (4 взрыва), минометов (12 взрывов) и FPV-дронами (7 взрывов).

Путивльская община: нанесены обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).

Зноб-Новгородская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Шалыгинская община: произведены обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).

Глуховское общество: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (11 взрывов).

Эсманьское общество: произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (12 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье проверят воду и воздух из-за атаки по Тернополю.

Кроме того, мы также информировали, что захватчики атаковали Антоновку, в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадали.

Читайте также: