Сколько продлится жара в Украине: синоптик дала прогноз

Сейчас жара в Украине только набирает обороты. Высокие температуры будут почти до конца августа. Прохладнее станет только в последние дни месяца.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 22-23 августа жара несколько ослабнет на севере Украины, а также в западных областях и частично в центре. Тем не менее, высокие отметки на термометрах останутся на востоке и юге.

"До конца августа жары будет еще хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", — рассказала Диденко.

Завтра, 21 августа, в большинстве областей температура воздуха будет составлять +30+35°, а местами — до +35+37°. В Киеве в среду будет сухо, солнечно и очень жарко – около +35°.

Напомним, синоптик Наталья Птуха предупредила о глобальном изменении климата. По ее словам, за последние 13 месяцев каждый месяц превышал свою среднюю глобальную земную температуру на 1,5 или 1,6 градуса.

Читайте также:

Невыносимую жару сменяют грозы со шквальными ветрами!