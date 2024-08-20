Сколько продлится жара в Украине: синоптик дала прогноз

Жара пока не покидает территорию страны.
Сейчас жара в Украине только набирает обороты. Высокие температуры будут почти до конца августа. Прохладнее станет только в последние дни месяца.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 22-23 августа жара несколько ослабнет на севере Украины, а также в западных областях и частично в центре. Тем не менее, высокие отметки на термометрах останутся на востоке и юге.
"До конца августа жары будет еще хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", — рассказала Диденко.
Завтра, 21 августа, в большинстве областей температура воздуха будет составлять +30+35°, а местами — до +35+37°. В Киеве в среду будет сухо, солнечно и очень жарко – около +35°.
Напомним, синоптик Наталья Птуха предупредила о глобальном изменении климата. По ее словам, за последние 13 месяцев каждый месяц превышал свою среднюю глобальную земную температуру на 1,5 или 1,6 градуса.
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