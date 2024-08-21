РФ готує нові пропагандистські кампанії проти українських біженців у ЄС — ГУР

Росія активно готує нові пропагандистські операції проти України в країнах ЄС, зокрема проводить інформаційні заходи в Італії.

Про це повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, пише LB.ua.

Скібіцький зазначив, що в Італії Росія використовує своїх пособників, зокрема журналістів з окупованих територій України, для поширення пропагандистських матеріалів. Вони представляють книжки, що нібито описують злочини України в Донецькій та Луганській областях.

Також він повідомив, що Росія активно збирає інформацію на окупованих територіях про військову діяльність України. Для розповсюдження своєї пропаганди в Європі Росія використовує різні медіа-платформи та проросійських діячів.

"Буквально цілий рік парламентська комісія Державної Думи Російської Федерації збирала доказову базу щодо ставлення України до дітей. Ми очікуємо, що все це Росія представить міжнародній спільноті, виправдовуючи, насамперед, свою збройну агресію", – сказав він.

Також Скібіцький повідомив, що Росія активно працює з біженцями з України, які виїхали з початком війни. РФ створює різні товариства, організовує навчання для дітей і залучає церкви, щоб українці втрачали свою ідентичність і не поверталися назад. Він підкреслив, що військова розвідка разом з МЗС працюють над зривом цих планів, але також необхідні зусилля української спільноти в інших країнах.

Нагадаємо, російські пропагандисти створили новий фейк про "італійських біженців", які нібито втекли від "загниваючої Європи" до окупованого Луганська, щоб знайти "руський мир". У шоу Андрія Малахова показали ролик, де актори з імітованим італійським акцентом хвалять життя в бідному Луганську і скаржаться на "пропаганду" в Європі.

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