РФ готовит новые пропагандистские кампании против украинских беженцев в ЕС — ГУР

Россия активно готовит новые пропагандистские операции против Украины в странах ЕС, в частности, проводит информационные мероприятия в Италии.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет LB.ua.

Скибицкий отметил, что в Италии Россия использует своих пособников, в том числе журналистов с оккупированных территорий Украины, для распространения пропагандистских материалов. Они представляют книги, якобы описывающие преступления Украины в Донецкой и Луганской областях.

Также он сообщил, что Россия активно собирает информацию на оккупированных территориях о военной деятельности Украины. Для распространения своей пропаганды в Европе Россия использует различные медиаплатформы и пророссийских деятелей.

"Буквально круглогодично парламентская комиссия Государственной Думы Российской Федерации собирала доказательную базу по отношению Украины к детям. Мы ожидаем, что все это Россия представит международному сообществу, оправдывая, прежде всего, свою вооруженную агрессию", – сказал он.

Также Скибицкий сообщил, что Россия активно работает с выехавшими с началом войны беженцами из Украины. РФ создает разные общества, организует обучение для детей и привлекает церкви, чтобы украинцы теряли свою идентичность и не возвращались назад. Он подчеркнул, что военная разведка вместе с МИДом работают над срывом этих планов, но также необходимы усилия украинского сообщества в других странах.

Напомним, российские пропагандисты создали новый фейк об "итальянских беженцах", якобы сбежавших от "загнивающей Европы" в оккупированный Луганск, чтобы найти "русский мир". В шоу Андрея Малахова показали ролик, где актеры с имитированным итальянским акцентом хвалят жизнь в бедном Луганске и жалуются на пропаганду в Европе.

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