Окупанти вдарили по сільраді на Харківщині: під завалами – люди

В ОВА попередили про загрозу повторних ударів.

Російські війська 21 серпня завдали удару по селу Козача Лопань на Харківщині. Під завалами будівлі сільради опинилися троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти близько 12:25 завдали удару по селу Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю сільської ради.

"Попередньо: під завалами знаходяться троє людей. На місці працюють всі профільні служби", – вказав Синєгубов.

Він також наголосив на існуванні загрози повторних ударів.

До слова, вночі та вранці 21 серпня російські загарбники атакували Україну кількома типами ракет та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 50 безпілотників та одну авіаракету.

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